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Sakarya ve Kocaeli Valilikleri Fırtına Uyarısı Yaptı

Sakarya ve Kocaeli Valilikleri Fırtına Uyarısı Yaptı

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Sakarya ve Kocaeli valilikleri, yarın kentlerde etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi ve olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi.

Sakarya ve Kocaeli valilikleri, yarın kentlerde etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Sakarya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kentte rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanan paylaşımda, "Meteoroloji verilerine göre, ilimizde rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi ve akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili hemşehrilerim, yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

Fırtına Sakarya Kocaeli Güncel Haberler

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