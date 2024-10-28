Sakarya ve Kocaeli'de Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Sakarya ve Kocaeli'de etkili olan yoğun sis ulaşımda görüş mesafesini düşürdü.

Sakarya'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bazı kesimlerde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda da sis etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahları kullanan sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.

Hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kocaeli

Kocaeli'ni bazı bölgelerinde sis etkisini gösterdi.

Kentte sabahın ilk saatlerinden itibaren İzmit ve Derince ilçelerinin yüksek kesimleri ile deniz kıyılarının bir bölümünde yer yer sis görüldü.

Görüş mesafesinin düştüğü mevkilerde araç trafiği de yavaşladı.