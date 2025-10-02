Sakarya ve Kocaeli'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 12 Tutuklama

SAKARYA ve Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine yönelik Özel Harekat polislerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin Adapazarı, Erenler, Serdivan, Söğütlü ilçeleri ile Kocaeli'deki adreslerine Özel Harekat polisleri ile eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Havadan İHA ile de desteklenen, 42 ekip ve 194 polisle yapılan baskında, şüphelilerin adreslerinde 52 bin içimlik uyuşturucu emdirilmek üzere hazırlanan 13 mor peçete, 48,70 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 64,51 gram metamfetamin, 62,25 gram sentetik kannabinoid, 44,10 gram mercan otu, 2,83 gram skunk, 1 sentetik hap, 0,26 gram esrar, 1,76 gram tütün, 1 kutu aseton, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 8 fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 90 lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.