Sakarya ve Kocaeli'de Sıcak Hava Etkisiyle Plajlara Yoğun İlgi

Sakarya ve Kocaeli'de Sıcak Hava Etkisiyle Plajlara Yoğun İlgi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya ve Kocaeli'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde giderek 38 dereceye ulaştığı bu günlerde, bölge halkı serinlemek için plajlara ve gölgelik alanlara yöneldi. Plajlarda yoğunluk gözlenirken, bazıları şemsiye altında güneşten korunmayı, bazıları da denize girmeyi tercih etti.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Sakarya ve Kocaeli'de yaşayanlar, serinlemek için park ve gölgelik alanlar ile plajları tercih etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Sakarya'da en yüksek hava sıcaklığı 38 derece kaydedildi.

Sıcak havadan bunalanlar, park ve gölgelik alanlarda serinledi.

Güneşten korunmak isteyen bazı kişiler şemsiye ve şapkayla gezerken, bazıları ise çeşme başlarında yoğunluk oluşturdu.

Sıcak havadan etkilenen kuşlar da susuzluklarını gidermek için gar meydanındaki havuzdan su içti.

Kocaeli'deki plajlarda yoğunluk oluştu

Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü Kocaeli'de serinlemek isteyenler, mavi bayraklı plajlara yöneldi.

Sıcaktan bunalanlar, İzmit Körfezi'ndeki mavi bayraklı Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajları ile Karadeniz kıyısında bulunan Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız, Miço, Kovanağzı ve Seyrek plajlarına ilgi gösterdi.

Sahillerde bazı kişiler denize girerken, bazıları da şemsiye gölgesinde güneşten korunmayı tercih etti.

Plaja gelenlerden Coşkun Kara, AA muhabirine, havanın sıcak olması nedeniyle ailecek Ereğli Kumyalı Plajı'na geldiklerini belirterek, burada denizin ve güneşin tadını çıkardıklarını söyledi.

Şaban Sangül de Altınkemer Plajı'nda hissedilen sıcaklığın 40'tan yüksek olduğunu aktararak, "Serinlemek için her dakika denize giriyorum. Saat 09.00'da plaja geliyorum, 14.00'e kadar yüzüyorum. Serinlemenin en güzel yolu, denize girmek. Hem spor yapıyorum hem de güzel vakit geçiriyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak

Öcalan'ın çağrısı sonrası tarih netleşti! Silahlar burada bırakılacak
'İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın' teklifine Erdoğan'dan yanıt

"İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın" teklifine Erdoğan'dan yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz
2 hafta önce nişanlanmıştı, genç futbolcu talihsiz olay sonucu hayatını kaybetti

23 yaşındaki genç futbolcu talihsiz olay sonucu hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Passolig kaldırıldı mı? Merak edilen soru açıklığa kavuştu

Passolig kaldırıldı mı? Merak edilen soru açıklığa kavuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.