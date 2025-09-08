Sakarya ve Kocaeli'de Gıda Fiyatları Denetlendi

Sakarya ve Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yapılan denetimlerde, ekipler raflardaki ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığını, raf ile kasa fiyatı arasındaki fiyat uyuşmazlıklarını kontrol etti.

Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, AA muhabirine, yıl içerisinde haksız ve fahiş fiyat artışları ile stokçulukla mücadele edip tüketicilerin menfaatlerini ve iç piyasa dengesini korumayı amaçladıklarını söyledi.

Denetimleri aralıksız sürdürdüklerine değinen Atmaca, "Vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak, bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratması muhtemel her türlü fiile karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Atmaca, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için perakende ürün satışı yapılan işletmelerde yaygın ve yoğun fiyat etiketi denetimlerini de gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Uygulamaların tavizsiz gerçekleştiğini vurgulayan Atmaca, "Yapmış olduğumuz denetimlerde o uygulamada öngörülen her türlü maddi ve manevi aksamalarda, eksiklik gördüğümüzde herhangi bir şekilde taviz vermeden her işlem için ayrı ayrı idari işlem, para cezası uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de bir markete giden ekipler ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını inceledi.

Ekipler, markette, temel gıda, manav, şarküteri ve ihtiyaç malzemelerinin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, gazetecilere, vatandaşların hem sağlık hem de ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla fahiş fiyat ve kasa-fiyat farkına yönelik denetimlerin il genelinde aralıksız sürdüğünü söyledi.

Uzunkaya, bugün Kocaeli genelinde yaklaşık 10 ekibin sahada görev yaptığını aktararak, "Özellikle okulların açılmasıyla basında yer alan bazı spekülasyonları göz ardı etmeden, özellikle de yumurta ve öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu gıda ürünlerine yönelik denetimlerimiz aralıksız şekilde devam edecek. Bu konuda fahiş fiyata yeltenen, tüketicinin alım gücünü, piyasanın ya da ticaretin dengesini bozmaya yönelik her türlü hareketin önünü şiddetle keseceğimizi ve bunlara geçit vermeyeceğimizi buradan belirtmek isterim." şeklinde konuştu.

Kantin denetimlerinin öncelikli olarak okulların sorumluluğunda olduğunu ancak gerektiğinde bakanlık ve belediyeler tarafından da hem okul hem de hastane kantinlerinde kontrollerin yapıldığını belirten Uzunkaya, denetimlerin tüketicilerin ekonomik haklarını korumak ve sağlık koşullarını güvence altına almak amacıyla ilgili müdürlüklerle koordineli şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Denetimlerin esnafı zora sokmak için değil tüketici, üretici ve esnafın haklarını korumak amacıyla yapıldığını vurgulayan Uzunkaya, maliyet artışı olmadan fiyat yükseltenlere kesinlikle geçit verilmeyeceğini bildirdi.

Uzunkaya, alışveriş merkezleri ve diğer satış noktalarında fahiş fiyat veya tasarruf fiyatı farkı görüldüğünde vatandaşların Türkiye genelinde ALO 175 Tüketici Hattı'na ya da illerdeki Ticaret İl Müdürlüğüne başvurarak haklarını arayabileceklerini ve bu yolla denetim talep edebileceklerini sözlerine ekledi.