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Sakarya ve Düzce'de 'Orman Benim' Etkinliği Düzenlendi

Sakarya ve Düzce'de 'Orman Benim' Etkinliği Düzenlendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Orman Benim' etkinliği, orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilinçlendirme amacıyla Sakarya ve Düzce'de gerçekleştirildi. Katılımcılar, ormanlık alanlarda temizlik yaparak çevre bilincini artırdı.

Sakarya ve Düzce'de orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek için vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen "Orman Benim" kampanyası kapsamında Sakarya İl Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, İl Orman Bölge Müdürü Metin Topçu, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, kamu kurumlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler, ormanlık alanda çöp toplayıp temizlik yaptı.

Etkinliğin ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Düzce

Düzce'de Kent Ormanı mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Yardımcısı Haluk Çakmak, Tarım İl Müdürü Esra Uzun, Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız, Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürü Deniz Yıldız, kurum müdürleri, kooperatif başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte yetkililer tarafından, orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirler anlatıldı.

Çevrenin kirletilmesinin başta iklim değişikliği, orman yangınları gibi birçok olumsuzluğa yol açtığına işaret edilen etkinlikte, çevre konusunda herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgulandı.

Etkinlikte protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler çöp topladı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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