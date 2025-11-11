Sakarya ve çevre illerde on binlerce fidan toprakla buluştu

Sakarya, Bolu, Bartın, Karabük ve Kocaeli'de "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesi Soğucak Mahallesi'nde daha önce yanan 3 hektarlık orman alanında 4 bin 500 fidan toprakla buluştu.

Vali Rahmi Doğan, ormanların yaşam alahı haline dönüştüğünü ifade ederek, orman köylülerinin nasıl kullanacaklarını bildiğini, ancak dışarıdan gelen kişilerin bilmediklerini, bu nedenle orman yangınlarının çıktığını kaydetti.

Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu, 16 ilçede defne, selvi, karayemiş ve çam türlerinde 14 bin 800 fidanın toprakla buluşacağını kaydetti.

Bolu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangınında yanan alanda da fidanlar dikildi.

Delice köyünde temmuz ayında çıkan yangından zarar gören alanda yapılan etkinlikte, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşan Vali Abdulaziz Aydın, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün, sadece bir çevre etkinliği olmadığını, gelecek nesillere bırakılacak en yeşil mirasın adı olduğunu ifade etti.

"Bu anlamda bu etkinlik vesilesiyle, sadece fidan dikmiyor, aynı zamanda geleceğimizi, umudumuzu ve sorumluluğumuzu toprağa emanet ediyoruz." diyen Aydın, il genelinde 10 farklı lokasyonda ve 38,7 hektar alanda 29 bin 70 fidanı toprakla buluşturmanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmanın ardından Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bilgilendirme yaptı, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın duasının ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri, kamu kurum ve kuruluş görevlileri ile vatandaşlar katıldı.

Bu arada, Yeniçağa ilçesinde de Anadolu Otoyolu geçişinde otoyol kenarında bulunan alanda fidanlar toprakla buluştu.

Bartın

Bartın Akçaköy köyünde 200 ıhlamur ile 200 kestane fidanı dikildi.

Vali Nurtaç Arslan, dikim etkinliğinde yaptığı konuşmada, ormanların sadece ağaçlardan ibaret olmadığını, toprağın bereketini ve suyun döngüsünü ve havanın temizliğini sağlayan canlı bir ekosistem olduğunu vurguladı.

Sanayiden tarıma, turizmden sağlığa kadar uzanan geniş bir fayda zincirinin merkezinde olduğunu anlatan Arslan, "Maalesef bu yaz ilimizde dahil olmak üzere ülkenin bir çok noktasında büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldık. Yeşil vatanımızı korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Başta en küçük yaşlardan başlamak üzere çocuklarımıza orman sevgisini, ormanları korumanın önemini bir kez daha hatırlatmak gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Vali Arslan ve katılımcılar tarafından toprakla buluşturulan fidanlara can suyu verildi.

Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Keser, Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, Orman İşletme Müdürü Teme Nadir, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Karabük

Karabük'te 5 farklı alandaki toplam 10 dekar alanda 19 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Merkeze bağlı Saitler köyü Aladağ mevkisinde düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Yavuz, Karabük'ün yüzde 74'lük orman varlığıyla Türkiye'de birinci sırada olduğunu hatırlattı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Pınar'ın da konuşma yaptığı törende, protokol üyeleri ve katılımcılar 3 bin 500 fidan dikti.

Fidan dikiminin ardından protokol üyeleri Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan 25 yaşındaki orman muhafaza memuru Enes Kızılyer anısına yaptırılan çeşmenin açılışını gerçekleştirdi.

Eflani ilçesinde de Saraycık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yapılan etkinlikte konuşan Kaymakam Ömer Bulut, ağacın ve ormanın önemine dikkati çekti.

Etkinliğe katılan çocuklar, fidan dikiminin ardından kurulan oyun alanlarında oyunlar oynadı.

Kocaeli

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde de Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sakarya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yakup Eraslan, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla fidan dikimi yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, konuşmaların ardından Vali İlhami Aktaş, protokol üyeleri ve katılımcılar eşliğinde Akçat Mahallesi'nde 3 bin ıhlamur ve dişbudak fidanı dikildi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, Körfez Çamlıtepe'de yangında zarar gören 4,3 hektarlık alana 5 bin, Derince Çınarlı mevkisinde 2,5 hektarlık alana 18 bin 400, Kandıra'da 9,9 hektar alana 33 bin, İzmit Hatipköy'de 5 hektarlık alana 6 bin 250 ve Karamürsel Akçat Mahallesi'nde yanan 200 hektarlık alanın ilk bölümü olan 2 hektarlık alana 3 bin olmak üzere kentte toplam 65 binden fazla fidan toprakla buluşturulacak.