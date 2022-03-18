SAKARYA/KOCAELİ - Kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Karabük'te kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor.

Sakarya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ile bazı ilçelerde etkisini aralıklarla sürdürüyor.

Şehir merkeziyle 1725 rakımlı Dikmen Yaylası ve Çam Dağı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Kocaeli

Kocaeli'de dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İzmit ilçesinde Umuttepe bölgesi, Başiskele ilçesinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ile Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda da kar yağışı etkisini artırdı.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 204 santimetre ölçüldü.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kayak merkezi yolunda ve kentin birçok noktasında karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan yağış dolayısıyla trafik polisleri, Anadolu Otoyolu ve kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.