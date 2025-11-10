Sakarya ve çevre illerde Atatürk'ü anma programları düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla Sakarya ve çevre illerde anma törenleri düzenlendi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, kent protokolü, gaziler, STK kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Meydanda bulunan Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşu gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler Atatürk büstüne çiçek bıraktı.

Bolu

Bolu Anıtpark'ta düzenlenen törende Vali Abdulaziz Aydın, Garnizon Komutanı Garnizon Komutan Vekili Albay Cavit Nartop ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunuldu, sirenlerin ardından İstiklal Marşı okundu.

Bu arada, Anıt Park çevresindeki belediye işçilerinin ellerindeki süpürge ve faraşlarla saygı duruşuna geçtiği görüldü.

Trafikte seyreden sürücüler ve aileler de araçlarında inerek saygı duruşunda bulundu.

Zonguldak

Zonguldak Valiliği binası önündeki törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saat 09.05'i vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğünde çalışan maden işçileri de saat 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunmalarının ardından mesailerine devam etti.

Düzce

Düzce Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na Düzce Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Düzce Belediyesinin çelenkleri konuldu.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, Vali Selçuk Aslan, Garnizon Komutanı Albay Abdulvahap Bozkurt, Belediye Başkan Vekili Hasan Günden, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Karabük

Karabük'teki törende Vali Mustafa Yavuz, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve Karabük Garnizon Komutanı Albay Murat Gürcan, Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Oğuz Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların katıldığı program, 100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki etkinlikle sürdü.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kent meydanında Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı ile diğer kurum ve kuruluşlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından 09.05'te saygı duruşu yapıldı.

D-100 kara yolu ve caddelerde trafikte ilerleyen sürücüler araçlarından indi, Yürüyüş Yolu'nda yürüyüş yapanlar, temizlik işçileri ve çevredeki esnaf da saygı duruşunda bulundu.

Bartın

Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

Bartın Kültür Merkezindeki programda Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı tiyatro gösterisi yer aldı.