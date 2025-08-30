Sakarya ve çevre illerde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Sakarya, Kocaeli, Bartın, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Sakarya'da Adapazarı Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen törende Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Albay Ramazan Sedat Baş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Daha sonra Garnizon Komutanlığı adına Piyade Üsteğmen Latif Altun, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı, öğrenci Taha Ege Güneş de şiir okudu.

Kutlamalar, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde yapılan resmi geçitle sona erdi.

Törene, kent protokolü katıldı.

Bolu

Bolu'da Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Hükümet Meydanı'nda devam etti.

Törende Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Garnizon Komutanı Tankçı Kıdemli Albay Cavit Nartop ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, halkı selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Öğrencilerin şiir okuduğu törende, mehteran gösterisinin ardından halk oyunları sergilendi. Törende, yarışmalarda dereceye giren sporculara hediyeleri Vali Aydın tarafından takdim edildi.

Tören, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığına bağlı birliklerin geçiş töreniyle sona erdi. Komandoların geçişi vatandaşlardan yoğun alkış aldı.

Programa, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bartın

Bartın'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır ve Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma sonrasında, Bartın Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Köksal Toptan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu, müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Jandarma Komando Birliği gösterisinin ardından tören, kortej geçişiyle sona erdi.???????

Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Valilik önündeki kutlama alanında yapılan programda ise saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Selçuk Aslan'ın protokolün ve vatandaşların bayramını kutlamasının ardından mehteran ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Etkinliklerde komandoların gösterisi beğeniyle izlendi.

Tören geçişinin ardından sona eren programa, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Garnizon Komutanı Albay Abdulvahap Bozkurt, Düzce Belediye Başkan Vekili Hasan Günden, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kocaeli

Kocaeli'de Valilik önünde düzenlenen törende Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Programda, Deniz Yarbay Naciye Nihan Göktaş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Şiir dinletisi, mehter takımı ve halk oyunları gösterisiyle devam eden program, tören geçişiyle sona erdi.

Törende, Vali Yardımcıları Mustafa Ayhan, Aslan Avşarbey ve Olgun Öner, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, gaziler, şehit aileleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar yer aldı.

Karabük

Karabük'te Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Vali Mustafa Yavuz, Garnizon Komutanı Albay Murat Gürcan ve Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Vali Yavuz, makamında tebrikleri kabul etti.

Kemal Güneş Caddesi'ndeki etkinliklerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu. Ardından Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı personeli gösteri sundu.

Törende ayrıca şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Kutlamalar, Karabük Belediyesi bando takımı eşliğinde yapılan resmi geçitle sona erdi.

Törene, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Vali Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşu ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta kutlamalar kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, makamında tebrikleri kabul ederek vatandaşların ve protokol üyelerinin Zafer Bayramı'nı kutladı.

Belediye Kültür Merkezi önünde düzenlenen geçit töreninde ise Vali Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Bölge Komutanlığı Merkez Komutanı Albay Mustafa Güzel ile Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, törene katılanları selamlayarak bayramlarını tebrik etti.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı. Halk oyunları gösterilerinin ardından geçit töreni düzenlendi.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, protokolü üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.