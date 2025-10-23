Sakarya ve Bolu'da Motosiklet Hırsızlığı: 1 Zanlı Tutuklandı
Sakarya'da 2 ve Bolu'da 1 motosikletin çalınmasıyla ilgili olarak Ö.Y.Ş. isimli 17 yaşındaki zanlı tutuklandı. Emniyet ekipleri, motosiklet hırsızlıklarına yönelik olarak başlattığı operasyon sonucunda şüpheliyi yakalayarak adliyeye sevk etti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sapanca ilçesinde 5 ve 18 Ekim'de 2 ve Bolu Otogarı'nda 15 Ekim'de 1 motosikletin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, Ö.Y.Ş'yi (17) Sapanca'da düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Öte yanda çalınan 3 motosikletin bulunduğu ve sahiplerine teslik edilme işlemlerine başlandığı bildirildi.