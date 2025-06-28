Sakarya ve Bilecik'teki Orman Yangınları: 3 Gözaltı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınına sebebiyet verdiği değerlendirilen 3 kişinin Valiliğin talimatıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Dün Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan yangın alanında incelemelerde bulunan Yumaklı, gazetecilere, son iki günde 113 büyük ölçekli yangının meydana geldiğini, çalışmaların sürdüğü 6 yangının kaldığını belirtti.

Bakan Yumaklı, risk teşkil eden 3 yangının bulunduğunu aktararak, şu ana kadar Sakarya'da 2 mahalle, Bilecik'te ise 11 köyün tedbiren tahliye edildiğini söyledi.

Sakarya ve Bilecik'teki yangınlarda vatandaşlardan sağlık problemi yaşayan kimsenin olmadığına değinen Yumaklı, "Yangının çıkış sebebi olduğu değerlendirilen 3 kişi, Valiliğimizin talimatıyla gözaltına alınmış durumda." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, yangının etki alanına ilişkin bilginin alevlerin sönmesine müteakip kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

(Sürecek)