Sakarya ve Bilecik'teki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanda çıkıp Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınıyla mücadelede devam ediyor. Havadan helikopter, karadan ise Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, arazözlerle alevlerin tahliye edilen köylere ulaşmaması için seferber oldu. Alevlerin büyüdüğü Sakarya-Bilecik karayolundaki bir akaryakıt istasyonunun da bulunduğu dinlenme tesisindeki restoran ve yöresel ürünlerin satıldığı iş yerleri valilik kararıyla tahliye edildi. Tesisin arkasındaki ormanda yükselen alevleri söndürmek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, şiddetli rüzgar nedeniyle orman yangınının henüz kontrol altına alınamadığını belirterek, "Ekiplerimiz söndürme çalışmalarına devam ediyor. Rüzgarın durumu söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Rüzgar kısa sürede dinerse orman yangınlarını kontrol altına alacağız" dedi.