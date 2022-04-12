Sakarya ve Bartın'ın yüksek kesimleri nisanda yağan karla beyaza büründü - Haberler

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Sakarya ve Bartın'ın yüksek kesimleri nisanda yağan karla beyaza büründü

AA - Emre Ayvaz - Güncel
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Sakarya ve Bartın'ın yüksek kesimleri nisanda yağan karla beyaza büründü

Sakarya ve Bartın'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

ULUS, BARTIN (AA) - Sakarya ve Bartın'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Sakarya'da dün başlayan yağmur, gece yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisi sürdürüyor.

Dikmen Mahallesi ile 1725 rakımlı Dikmen Yaylası, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Bartın'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini gösteriyor.

Ulus ilçesine bağlı Soğucaksu, Balıcak, Şirinler, Elmacık ve Isırganlı köylerinde, kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.

Beyaz örtüyle kaplanan Ulus ilçesinin yüksek kesimlerinde güzel manzaralar oluştu.

Sakarya ve Bartın'ın yüksek kesimleri nisanda yağan karla beyaza büründü

Sakarya ve Bartın'ın yüksek kesimleri nisanda yağan karla beyaza büründü

Sakarya ve Bartın'ın yüksek kesimleri nisanda yağan karla beyaza büründü

Sakarya ve Bartın'ın yüksek kesimleri nisanda yağan karla beyaza büründü

AA / Emre Ayvaz - Güncel

Sakarya, Bartın, Ulus, kar, Güncel, Haberler

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