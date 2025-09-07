Sakarya Valisi'nden Yeni Eğitim Yılı Mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Doğan, mesajında, yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Geleceğin teminatı çocukların en iyi şekilde yetişmesi için fedakarca görev yapan öğretmenlere ve onları her daim destekleyen ailelere teşekkür eden Doğan, "Sevgili öğrenciler, sizler ülkemizin yarınlarısınız. Azimle, disiplinle ve merakla çalışarak hem kendinizi geliştirecek hem de milletimize faydalı bireyler olacaksınız. Bizler de sizlerin yanında olacak, güvenle ve huzurla okuyabileceğiniz bir eğitim ortamı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Doğan, başarı, sağlık ve huzur dolu yıl temennisinde bulundu.