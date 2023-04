Sakarya Valisi Kaldırım'dan 23 Nisan mesajı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaldırım, mesajında, egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millete bırakıldığı, Türk milletinin egemenliğini ve güçlü iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103'üncü yıl dönümü ile 23 Nisan'ı büyük gurur ve mutlulukla idrak ettiklerini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara karşı duyulan güvenin ve sevginin bir ifadesi olarak bu bayramı armağan ettiğini anlatan Kaldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda ülkemizde meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremler ile akabinde yaşanan sel felaketlerine maruz kaldığımızdan dolayı her ne kadar çocuklarımıza armağan edilen bu özel bayramı hüzünlü şekilde idrak ediyor olsak da tarihin her safhasında çok büyük badireler atlatmış ve her zorluktan sonra yeniden ayağa kalkmasını bilmiş bu aziz millet, hangi koşulda olursa olsun, savaşlarda, afetlerde, kısacası her zorlukta, her sıkıntıda sımsıkı kenetlenmesini bilerek büyük sınav vermiş ve birlik beraberlik içerisinde el ele, gönül gönüle vererek her defasında yaralarını sarmasını bilmiştir."