Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan Kurban Bayramı mesajı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kaldırım, mesajında, bayrama ulaşmanın sevinci ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaldırım, mesajında, bayrama ulaşmanın sevinci ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Dünyada ve Türkiye'de meydana gelen salgınlar, depremler, türlü afet ve sıkıntıların yaşandığı son yıllarda insanlığın barışa, refaha ve huzura sevgiye ve yardımlaşmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu anlatan Kaldırım, bu mübarek günlerde İslamiyet'in öğütlediği birlik beraberlik ve kardeşliğin diri tutulması gerektiğini ifade etti.

Vali Kaldırım, bayramın olumsuzluk yaşanmadan, huzur, sağlık ve muhabbet dolu geçmesinin en büyük dileği olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aziz şehrimize, milletimize, ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa sağlık, huzur, afiyet, mutluluk ve bereket getirmesini diliyor, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan dertlerin, acıların, sıkıntıların, afetlerin ve çatışmaların da sona ermesine vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."