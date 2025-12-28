Sakarya Valiliğinden yayla ve yüksek kesimlere çıkılmaması uyarısı

Sakarya Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle yayla ve yüksek kesimlere çıkılmaması çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yüksek kesimlerde ve yaylalarda etkili olan kar yağışının ulaşımda aksamalar yaşatabileceği belirtilerek, bu durumun can ve mal güvenliği açısından risk oluşturabileceği kaydedildi.

Vatandaşların, 2 Ocak'a kadar kentteki yayla ve yüksek kesimlere çıkmamaları gerektiği aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere hassasiyet göstermeleri, zorunlu olmadıkça yayla ve yüksek kesimlere seyahat etmemeleri büyük önem taşımaktadır. Söz konusu süre boyunca ilgili kurumlarca gerekli kontroller yapılacak olup, hava şartlarının seyrine göre ilave tedbirler alınabilecektir." ifadelerine yer verildi.