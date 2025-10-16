Haberler

Sakarya Valiliği'nden Çöpten Yemek Yediği İddiasına Açıklama

Sakarya Valiliği, sosyal medyada çöpten yemek yediği iddia edilen yaşlı adamla ilgili inceleme başlattı. Yapılan açıklamada, adamın ekonomik sıkıntısı olmadığı, birden fazla mülkünün bulunduğu ve çocuklarıyla iletişim kurulduğu belirtildi.

Sakarya Valiliği, yaşlı adamın çöpten yemek yediğine dair paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, Adapazarı ilçesinde bir vatandaşın çöpten yemek yediğine dair paylaşımlar yapıldığı, bunun üzerine Valilik tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kimliği tespit edilen vatandaşın Türkiye ve Almanya'dan emekli olduğu, eşinin de emekli olduğu, birden fazla mülkünün bulunduğu, beş çocuğunun olduğu ve yalnız yaşadığı tespit edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşın boş zamanlarında kendi isteğiyle kağıt topladığı ve maddi bir sıkıntısının bulunmadığını beyan ettiği aktarıldı.

Açıklamada, çocuklarıyla da iletişime geçilerek durumdan haberdar edildiği, vatandaşın herhangi bir ekonomik veya sosyal destek ihtiyacı bulunmadığının ilgili kurumlarca da teyit edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
