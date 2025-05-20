Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7. Yılında Başarılarını Paylaştı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin (SUBÜ) 7 yıllık süreçteki çalışmaları basın mensuplarına aktarıldı.

Üniversitenin kuruluşunun 7'nci yılı dolayısıyla Spor Bilimleri Fakültesi Personel Lokali'nde düzenlenen toplantı, SUBÜ'yü tanıtan kısa film gösterimiyle başladı.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, toplantıda yaptığı konuşmada, üniversite bünyesinde 1 enstitü, 6 fakülte, 1 yüksekokul, 12 meslek yüksek okulu, 1200'den fazla akademik ve idari personel ile 29 binin üzerinde öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Sarıbıyık, üniversitenin birlik içinde çalışan büyük bir aileye dönüştüğünü, ön lisans ağırlıklı olarak kurulan üniversitenin, ara eleman ve nitelikli personel ihtiyacını karşıladığını aktardı.

Üniversitede 100 ülkeden ortalama 4 bin uluslararası öğrencinin bulunduğunu bildiren Sarıbıyık, bu öğrencilere dil ve Türk kültürünü öğrettiklerini aktardı.

Sarıbıyık, şehrin her ilçesinde kampüslerini olduğunu, şehrin ihtiyaçlarına yönelik birimler açmaya devam ettiklerini belirterek, tarım, sanayi, mühendislik, spor, turizm ve sağlık birimleri fakültelerinin de ihtiyaca yönelik olarak tasarlandığını kaydetti.

Üniversitenin en büyük farklarının +1 eğitim modeli olduğunu ve bunun Türkiye'ye rol model olduğunu vurgulayan Sarıbıyık, bu modelin içeriği hakkında bilgi verdi.

"Lisans programlarımızın tamamı akreditedir"

Sarıbıyık, bilgiyi beceriyle bütünleştirdiklerini, +1 eğitim modelinin "ilham veren kamu projeleri" kategorisinde sürdürülebilirlik alanında ödül aldığını anlatarak, başarılarına katkı sunanlara teşekkür etti.

İş dünyası temsilcilerini derslerde öğrencilerle buluşturduklarını aktaran Sarıbıyık, "Lisans programlarımızın tamamı akreditedir. Ziraat ve sağlık bilimleri fakültemizdeki o süreç bu sene başlayacak. Bu ne demek? 'Sizin yaptığınız eğitim dünya standartlarındaki ilgili alandaki yeterlilikleri sağlıyor, vermiş olduğunuz diploma her yerde geçerlidir' anlamına geliyor." diye konuştu.

Sarıbıyık, Meslek Yüksek Okulları alanında yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Elde ettikleri başarıların, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'ndan 5 yıllık tam akreditasyon almalarını sağladığını anlatan Sarıbıyık, akredite olan 35 üniversiteden "tam akreditasyon" alan 4 üniversiteden biri olduklarını işaret etti.

Sarıbıyık, 2018'de kurulan üniversiteler içerisinde sadece SUBÜ'nün 5 yıllık tam akreditasyon alan üniversite olduğunun bilgisi paylaştı.

Çok sayıda projelerinin bulunduğunu, öğrencilerin her daldaki çalışmalarının kıymet taşıdığını vurgulayan Sarıbıyık, üniversite alanında yapılan teknoloji ve diğer alanlardaki çalışma, proje ve başarılardan bahsetti, üniversite için yapılması planlanan kampüs projesi hakkında bilgi verdi.

Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.