Sakarya Üniversitesinde bahar dönemi final sınavları yüz yüze yapılacak

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), bahar dönemi final sınavlarının yüz yüze yapılacağını duyurdu.

Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, SAÜ Senatosunun Rektör Prof. Dr. Hamza Al başkanlığında toplanarak 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi final sınavlarına ilişkin bir dizi kararların alındığı belirtildi.

Açıklamada, senato ve üst yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda bahar dönemi eğitim ve öğretimi için uygun şartların göz önünde bulundurulduğu ve bahar yarıyılında hem uzaktan hem de yüz yüze devam eden derslerin final sınavlarının 5-25 Haziran'da yüz yüze olarak yapılmasına, mazereti nedeniyle final sınavına giremeyen ya da derslerden FF ve FD notu alan öğrenciler için telafi sınavlarının ise 3-9 Temmuz'da yapılması kararına varıldığı aktarıldı.

Öte yandan tek ders sınavlarının da 14 Temmuz'da yapılmasına ve üniversite zorunlu ve seçmeli ortak derslerinin çevrim içi yapılmasına oy birliği ile karar verildiği kaydedildi.