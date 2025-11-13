Sakarya Üniversitesi'nden Girişim Vadisi Projesiyle Girişimcilere Yeni Fırsatlar

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), "Girişim Vadisi" projesiyle ulusal ölçekte girişimcilerin yetişeceği merkeze dönüşecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Teknokent'in, girişimcilere altyapı, mentörlük, eğitim, yatırım ve sosyal yaşam alanlarını aynı çatı altında sunan "Girişim Vadisi" projesi Cumhurbaşkanlığı kararıyla onaylandı.

Projenin tamamlanmasıyla SAÜ'nün, yalnızca bölgesel AR-GE üssü olmaktan çıkıp ulusal ölçekte girişimcilerin yetiştiği ve büyüdüğü merkeze dönüşmesi amaçlanıyor.

Girişim Vadisi kapsamında yapılan genişlemeyle Sakarya Teknokent'in toplam yüzölçümü 49 bin 585 metrekareden 84 bin 478 metrekareye, kiralanabilir alan 5 bin 943 metrekareden 10 bin 728 metrekareye, ofis sayısı 149'dan 265'e, kuluçka ofisi sayısı ise 15'ten 124'e yükselecek.

Alan genişlemesi kapsamında F Blok'ta inşaat süreci tamamlandı ve iskan işlemleri başlatıldı. Toplam 4 bin 265 metrekare inşaat alanına sahip yapıda, 2 bin 141 metrekarelik kapalı alanda 40 kiralanabilir ofis bulunuyor.

Bu sayede girişimcilere daha fazla kuluçka alanı ve ofis imkanı sunulurken, büyük ölçekli şirketlerin yap-işlet-devret modeliyle yatırım yapabilecekleri yeni alanlar oluşturulacak.

Proje kapsamında ileri teknoloji merkezleri, prototipleme atölyeleri, sosyal alanlar ve konaklama birimlerini kapsayan çok yönlü girişimcilik bölgesi hazırlanacak. Ayrıca TEKNOFEST, BİGG ve G-FAST gibi ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanan takımlar için profesyonel çalışma ve destek imkanları sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Girişim Vadisi sürecinde bizlere verdikleri güçlü destek için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a, Sakarya Valimiz Rahmi Doğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'a, Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Murat Kaya ve Ertuğrul Kocacık'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a, Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu'ya ve Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik'e desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.