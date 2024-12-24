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Sakarya Üniversitesi'nde Sanat ve Eğitim Etkinlikleri Düzenlendi

Sakarya Üniversitesi'nde Sanat ve Eğitim Etkinlikleri Düzenlendi
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Sakarya Üniversitesi'nde 'Türk İslam Sanatında Geometrik Desenler' etkinliği, 'Tütünün Zararları' tiyatro oyunu ve 'Küçük Detaylar Büyük Hikayeler' sergisi gibi farklı aktiviteler düzenlendi. Ayrıca 'Zirve SKY' etkinliği ile kariyer gelişimi üzerine bilgiler paylaşıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından "Türk İslam Sanatında Geometrik Desenler" etkinliği düzenlendi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Çakmak, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gizem Frit Amfisi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, geometrik mimarisiyle öne çıkan camiler ve yapıldıkları dönemlere ilişkin bilgileri aktardı.

SAÜ'de "Tütünün Zararları" tiyatro oyunu sahnelendi

SAÜ Tiyatro Topluluğu, Anton Çehov'un "Tütünün Zararları" tiyatro oyunu izleyiciyle buluşturdu.

Esprili girişle başlayan tiyatro gösterisi, konuşmacı formatında ilerledi. Her sahnede farklı hikayeler ele alınırken, anlatıcı tütünün zararlarından çok, eşinin kendisine verdiği zararlardan bahsetti.

Dört sahneden oluşan oyunun ilk sahnesinde dişçi ve hasta arasındaki diyalog, ikinci sahnede patron ve hizmetçi ilişkisi işlendi.

SAÜ'de "Zirve SKY" etkinliği düzenlendi

SAÜ ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesince (SUBÜ) düzenlenen "Zirve SKY" etkinliği, Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü ve SAÜ Öğrenci Topluluğunca yapılan etkinliğin ilk oturumunda, FADA AR-GE Merkezi Yöneticisi Esmanur Kılıç ve LEVELUP kurucusu Onur Yılmaz, ikinci oturumunda Karmetal robotik mühendisi Sedanur Kırcı ve 2K Welding üretim planlama yöneticisi Uğur Tekeoğlu, üçüncü oturumunda ise Başak pazarlama yöneticisi Taner Tosun, Tırsan insan kaynakları uzmanı Mert Ökcün ve SmileGo pazarlama ve satış uzmanı Yunus Emre Saatçi bilgilerini aktardı.

SAÜ'de "Küçük Detaylar Büyük Hikayeler" sergisi düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde "Küçük Detaylar Büyük Hikayeler" sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen SAÜ öğrencisi Merve Germiş Şen, sergideki eserlerin yüksek lisans işlerinden oluştuğunu belirtti. Çalışmalardan 7'sini İsmet Özel'in "Bir Yusuf Masalı" eserinin tasvirinden ortaya çıktığını anlatarak, sergide Selçuklu döneminden eserlerin de bulunduğunu kaydetti.

Sergi, 29 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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