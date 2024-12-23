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Sakarya Üniversitesi'nde 'İsrail-Filistin Uyuşmazlığı' Paneli Düzenlendi

Sakarya Üniversitesi'nde 'İsrail-Filistin Uyuşmazlığı' Paneli Düzenlendi
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Sakarya Üniversitesi’nde gerçekleştirilen panelde uluslararası hukuk bağlamında İsrail-Filistin uyuşmazlığı ele alındı. Panelde, insan hakları ihlalleri ve uluslararası yargı süreçleri gibi konular tartışıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından "Uluslararası Hukuk Bağlamında İsrail- Filistin Uyuşmazlığı" paneli düzenlendi.

Sakarya Valiliği, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Sakarya Üniversitesi Anayasa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince düzenlenen panel Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda yapıldı.

SAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şafak Narbay, açılış konuşmasında, Filistin'de uzun süredir devam eden insan hakları ihlallerine değindi.

Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Koca DA "İsrail'in Filistin'de İşlediği Suçlara İlişkin Ulusal ve Uluslararası Yargı Süreçleri" konulu sunum yaptı.

SAÜ Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ceren Karagözoğlu, "İnsancıl Hukuk Bağlamında İsrail'in Batı Şeria'daki Hukuk Dışı Yerleşimleri ve Divan'ın 2024 Tarihli Danışma Görüşü" ve SAÜ Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Yeşim Yıldız, "İsrail-Filistin Meselesinde Devletlerin Tutumunun İştirak Kapsamında Değerlendirilmesi" başlıklarını katılımcılara aktardı.

SAÜ'de biyopolimer malzemeler üretiliyor

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Karabulut ve ekibi, TÜBİTAK projesi kapsamında endüstriyel bazlı yan ürünlerden biyopolimer malzemeler üretti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Doğada bulunan veya yenilenebilir biyolojik kaynaklardan elde edilen biyopolimerlerin, çevre dostu yapılarıyla geleneksel plastiklere sürdürülebilir alternatif sunulacağı anlatıldı.

Açıklamada, yakıt bağımlılığını azaltma ve çevre kirliliğini önleme potansiyeline sahip bu malzemelerin, özellikle BM'nin "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" arasında yer alan "Sorumlu Tüketim ve Üretim", "İklim Eylemi" ve "Sudaki Yaşam" başlıkları doğrultusunda küresel hedeflere katkı vereceği ifade edildi.

SUBÜ ve Türkiye Beyazay Derneğinden "Dünya Engelliler Günü" etkinliği

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü ile Türkiye Beyazay Derneği iş birliğinde "Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, programda yaptığı konuşmada, engellilerin her alanda olduğu gibi eğitimde de hiçbir eksiklik hissetmemeleri için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Sabahattin Zaim Konferans Salonu'ndaki etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, eski Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, Türkiye Beyazay Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Ayva, SUBÜ Engelsiz Üniversite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selma Yılar, akademisyenler, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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