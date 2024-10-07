Üye Girişi
Haberler

Sakarya Üniversitesi'nde Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

Sakarya Üniversitesi'nde Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1. yıl dönümünde, kampüslerinde yürüyüş yaparak insanlık suçlarına karşı durduklarını belirttiler. Yürüyüşte 'katil İsrail' ve 'Gazze'de soykırım var' yazılı pankartlar taşıdılar.

Sakarya Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'in birinci yılında yürüyüş düzenledi, basın açıklaması yaptı.

Sakarya Üniversitesi Kampüs Camisi'nde toplanan öğrenci grupları, ellerinde "Katil İsrail Filistin'den defol", "Gazze'de soykırım var", "İsrail insanlık suçu işliyor", "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil", "İsrail'e petrol sevkiyatı durdurulsun" yazılı pankartlarla tekbir ve sloganlar eşliğinde Merkez Kütüphane'ye kadar yürüdü.

Ortak Akıl Öğrenci Topluluğu Başkanı Muhammed Ali Cumhur, burada yaptığı konuşmada, "İsrail, Gazze'yi insansızlaştırmak istiyordu ama bugün hala Gazze'nin her toprağından mücahit fışkırıyor." dedi.

İHH Üniversite birimi sorumlusu Muhammet Hatay da siyonizm odaklarının, "dur" denilmediği sürece tüm dünya halkları ve Türkiye için ciddi tehlike oluşturmaya devam edeceğini söyledi.

Sadece 1 yılda savaşın Türkiye sınırlarının 500 kilometre yakınına geldiğine dikkati çeken Hatay, "Eğer ki Gazze'de ateşkes sağlanamazsa yakın bir sürede sınırlarımıza kadar gelecektir. Özgürlük filosu yola çıksaydı işgalci İsrail bugün Lübnan'a saldırma cesaretini kendinde bulamayacaktı." diye konuştu.

Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şubesi Üniversite Başkanı Muhammet Şimşek ise Gazze'de yaşlıların, annelerin, bebeklerin katledildiğini ve yaşanan zulmün anlatılacak bir tarafının kalmadığını dile getirdi.

Öğrenciler, açıklamanın ardından dua etti.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

Uluslararası İlişkiler Sakarya Üniversitesi İnsan Hakları Orta Doğu Politika sakarya Güncel İsrail Gazze Yaşam

Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarını düşünen vatandaşa nefes aldıracak haber

 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

CHP'lilerin sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

 Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti

Türkiye, Ayşenur ve İkbal'e ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Sur canisinin katlettiği İkbal'in babasının ilk ifadesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUSKİ Bursa su kesintisi! 7-8 Ekim Osmangazi, Mustafakemalpaşa, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 7-8 Ekim Sultangazi, Esenyurt, Beyoğlu, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Johann Neeskens öldü mü? Johann Neeskens neden öldü? Galatsaray eski hocası Johann Neeskens kimdir? 7 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! KOSKİ Konya su kesintisi! 7-8 Ekim Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Ekim Çankaya, Beypazarı, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 7 Ekim 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Sarıyer Börekçisi'nde sakatat mı çıktı? Sarıyer Börekçisi'nde ne oldu (KIYMALI BÖREK)? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Lale Cangal kimdir? Lale Cangal Cemal Hünal boşandı mı? Discord erişim engeli gelecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.