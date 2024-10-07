Sakarya Üniversitesi'nde Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

Sakarya Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'in birinci yılında yürüyüş düzenledi, basın açıklaması yaptı.

Sakarya Üniversitesi Kampüs Camisi'nde toplanan öğrenci grupları, ellerinde "Katil İsrail Filistin'den defol", "Gazze'de soykırım var", "İsrail insanlık suçu işliyor", "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil", "İsrail'e petrol sevkiyatı durdurulsun" yazılı pankartlarla tekbir ve sloganlar eşliğinde Merkez Kütüphane'ye kadar yürüdü.

Ortak Akıl Öğrenci Topluluğu Başkanı Muhammed Ali Cumhur, burada yaptığı konuşmada, "İsrail, Gazze'yi insansızlaştırmak istiyordu ama bugün hala Gazze'nin her toprağından mücahit fışkırıyor." dedi.

İHH Üniversite birimi sorumlusu Muhammet Hatay da siyonizm odaklarının, "dur" denilmediği sürece tüm dünya halkları ve Türkiye için ciddi tehlike oluşturmaya devam edeceğini söyledi.

Sadece 1 yılda savaşın Türkiye sınırlarının 500 kilometre yakınına geldiğine dikkati çeken Hatay, "Eğer ki Gazze'de ateşkes sağlanamazsa yakın bir sürede sınırlarımıza kadar gelecektir. Özgürlük filosu yola çıksaydı işgalci İsrail bugün Lübnan'a saldırma cesaretini kendinde bulamayacaktı." diye konuştu.

Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şubesi Üniversite Başkanı Muhammet Şimşek ise Gazze'de yaşlıların, annelerin, bebeklerin katledildiğini ve yaşanan zulmün anlatılacak bir tarafının kalmadığını dile getirdi.

Öğrenciler, açıklamanın ardından dua etti.