Üye Girişi
Haberler

Sakarya Üniversite Tanıtım Fuarı düzenlendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Sakarya Üniversite Tanıtım Fuarı'nda üniversite adaylarına yönelik tanıtımlar yapıldı ve sorular cevaplandırıldı. Ayrıca, öğrencilerin geliştirdiği araçlar ve robotlar sergilendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ev sahipliğinde "Sakarya Üniversite Tanıtım Fuarı" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde aralarında devlet ve vakıf üniversitelerinin yer aldığı 28 üniversitenin katılımıyla düzenlenen fuarda, üniversite adaylarına yönelik genel ve bölüm düzeyinde tanıtımlar yapıldı, adayların soruları cevaplandırıldı.

SUBÜ'nün çeşitli fakülte ve meslek yüksekokullarından akademisyenlerinin adaylarla buluştuğu fuara katılan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, katılımcı üniversitelerin stantlarını gezerek bilgi aldı.

SUBÜ Tetra Topluluğu, Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü, Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi ise öğrencilerin ilgili birimlerde geliştirdikleri ve TEKNOFEST yarışmalarında başarı kazanan araçlar ile "Kobuki" ve "KomiBot" isimli robotlarını sergiledi.

Adapazarı'nda okul servis şoförlerine trafik güvenliği eğitimi verildi

Adapazarı Trafik Jandarma ekipleri tarafından öğrencilerin huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla okul servis aracı şoförlerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

İlçe Milli Eğitim şube müdürleri Fikret Güldemir ve Fatih Güney'in katılımıyla Adapazarı Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitim, Astsubay Kıdemli Başçavuş Seydi Ünal ve Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Alper Yağmur rehberliğinde gerçekleştirildi.

Yolcu güvenliği, araçların içinde bulunan trafik ve ilk yardım setinin önemi, hava şartlarına uygun hareket edilmesi, Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine uygun hareket edilmesi, "Okul Taşıtı" yazısı ve kırmızı ışık veren "Dur" lambasının araç üzerinde ve çalışır vaziyette olması, emniyet kemerinin bulunması ve kullanılması konularında bilgilendirilme yapılan eğitimin birinci kısmı yoğun katılımla tamamlandı.

Akyazı'ya yeni içme suyu altyapısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı Ada Caddesi ve civarında başlattığı 5 bin 500 metrelik içme suyu hattı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardan beri bölgeye hizmet veren ve yıpranması sonucunda su kayıplarına neden olan hat yenilendi.

İçme suyunda işlemlerin tamamlanmasıyla Ada Caddesi ve civarındaki tüm yerleşim alanları kesintisiz içme suyuna kavuştu.

SASKİ ekipleri, yağmur suyu hattı yenilemesinin tamamlanması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tragger Sakarya Güvenlik Etkinlik Trafik Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kabine toplantısı bitti mi? SON DURUM! Kabine toplantısı gündeminde neler var? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi partiden milletvekili? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun hayatı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu neden istifa etti? İYİ Parti'li İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hangi partiye katıldı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, oran, ihtimal kaç? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title