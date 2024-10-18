Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin bu yıl 10. kez düzenlediği "Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali", Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan kapanış programıyla son buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan, sadece öğrencilerin başvurabildiği festival yarışmasına 44 ülkeden 2 bin 533 film başvuru yaptı.

Programa konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada, "Tarihin derinliklerinden aldığımız ilhamla geleceğe yürüyen ve gelecekle çok güçlü köprüler kuran bir milletiz. Çok güçlü bir medeniyetin mensupları olduğumuz için de bir takım kem gözler üzerimizde. Ne olursa olsun bizim bir gayemiz ve hedefimiz olmalı. Hepimiz yaptığımız işi en iyi yapmak gibi bir mülahazayla işe başlamalı ve hepimizin düşüncesi iyiyi ve iyiliği artırmak kötülüğü azaltmak olmalıdır. Bu anlamda hepimize iş düşüyor." dedi.

"Festivaller biraz da dertleşme yeridir"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise film çekmek için bilgi ve derde ihtiyaç olduğunu belirterek, "Derdi olmayanın sineması olmaz. Dertli olmayan filmci olamaz. Festivaller biraz da dertleşme yeridir." diye konuştu.

Güven, kısa filmlerin sektörde ayrı bir yerde olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kısa filmler, dijital uygarlık çağına uygun hikaye anlatım biçimidir ve çok değerlidir. Kısa filmcinin parası yoktur o yüzden çok büyük fikirleri vardır. Kısa filmcilere, 'bugün siz gençsiniz kısa film çekin, ilerde inşallah uzun metraj da çekebilirsiniz' gibi yaklaşılıyor. Bu durum böyle değil. Kısa film çekmek çok daha zordur. Kısa film, kendi başına ayakta duran bir sanat eseridir. Bir insan ömrünün sonuna kadar kısa filmci olabilir. İnşallah ben de Genel Müdürlüğü bırakınca kısa filmci olacağım."

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sanatın toplumların ve şehirlerin gelişmişlik seviyesini belirleyen en önemli gösterge olduğunu vurgulayarak, "Biz de bu anlamda Sakaryamızın her tarafında bugüne kadar yapılmış bütün faaliyetlerin devamını ve bundan sonraki süreçte sanat ve kültür anlamındaki eksikliğini gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimizi sanat ve kültürle buluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Kurmaca film ve belgesel dalında ödüllerin verildiği kapanış töreninde ayrıca "MÜSİAD Onur Ödülü" Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh'e sunuldu.

Festivalin Onur Ödülleri ise Türk sinemasına emek vermiş Canan Perver, Temel Gürsu, Ayfer Özcan, Suna Selen, Yavuz Karakaş, Ali Yılmaz, Kaya Ererez, Şermin Hürmeriç, Mahmut Cevher, İncilay Özdemir, Mustafa Uzunyılmaz, Ali Düşenkalkar, Engin Şenkan, Pelin Akil, Necdet Kökeş ve A. Selim Tuncer'e takdim edildi.

Sinema ve akademi dünyasından da birçok ismin katıldığı törende, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Üniversitesi Rektörü Hamza Al ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de yer aldı.