Sakarya, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları'nda Birinci Oldu

Sakarya, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları'nda Birinci Oldu
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Sakarya, Kars'ta düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda birinci olarak büyük bir başarı elde etti. Karasu Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencisi Yunus Emre Açıcı, 'equilibrio' oyunu kategorisinde şampiyon olurken, Alparslan Abanoz 'abluka' kategorisinde beşinci oldu.

Akıl ve Zeka Oyunları'nda Türkiye birinciliği Sakarya'nın

SAKARYA - Milli Eğitim Bakanlığı ile Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda Sakarya, Türkiye birinciliği ve beşinciliği elde etti.

Kars'ta gerçekleşen turnuvada Sakarya'yı temsilen katılan Karasu Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencileri büyük başarı gösterdi. Yunus Emre Açıcı, 'equilibrio' oyunu kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, aynı okuldan Alparslan Abanoz 'abluka' oyunu kategorisinde Türkiye beşincisi oldu. Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Müdürü Mustafa Tetik, "İlçede dereceye giren beş öğrencimizden ikisi, Sakarya'da birinci olarak Kars'ta düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası'nda Sakarya'yı temsil etti. Equilibrio oyununda Türkiye şampiyonluğu ve abluka oyununda Türkiye 5'nciliği elde ettik. Bu başarı tesadüfen elde edilmedi. Bu öğrencilerimize iki yıldır kurs veriyoruz ve velilerimizden de büyük destek görüyor. Velilerimize ve öğretmenlerimize de bu konuda teşekkür ediyoruz" dedi.

Türkiye birincisi olan Yunus Emre Açıcı, "Oyunuma planlı başladım. Sosyal medyada çok zaman harcamadan turnuvaya iyi hazırlandım. Önce Sakarya'da birinci oldum, sonra Kars'ta Türkiye birinciliği elde ettim. Öğretmenlerime bu gururu verdiğim için mutluyum" derken Türkiye 5'ncisi olan Alparslan Abanoz ise, "Başarılı olmak için her gün bir saat oynayarak hazırlandım. Sosyal medyada vakit harcamadım ve akıl oyunlarına zaman ayırdım, ailem benimle bu başarıyla gurur duydu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN - Güncel
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