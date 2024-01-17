Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 90,50 Liradan Satıldı
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Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 90,50 liradan satıldı. STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: Kabuklu fındık (Kg) - TS: 90,50, Arpa (Kg) - HMS: 5,75, Mısır dane (Kg) - TS: 6,98, Yemlik buğday (Kg) - HMS: 5,84
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 90,50 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HMS: Hazır Müstahsil Satış
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Kabuklu fındık
|Kg
|TS
|90,50
|Arpa
|Kg
|HMS
|5,75
|Mısır dane
|Kg
|TS
|6,98
|Yemlik buğday
|Kg
|HMS
|5,84
TS: Tacir Satışı
Kaynak: AA / Güncel