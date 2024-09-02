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Sakarya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Güneş Enerji Santrali Projesi

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulacağını açıkladı. Proje ile yıllık 983 bin kWh elektrik üretimi öngörülürken, tahmini tasarrufun 4.5 milyon lira olması bekleniyor. Alemdar, projenin çevre koruma ve emisyon azaltma hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirileceğini belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Güneş Enerji Santrali (GES) projesini hayata geçireceklerini açıkladı.

Alemdar, yaptığı yazılı açıklamada, proje hazırlıklarının tamamlandığını, kısa süre içerisinde yapımı için ihaleye çıkacaklarını, yatırımla terminalin yıllık elektrik tüketiminin üzerinde üretim yapılacağını bildirdi.

Terminalin üzerinde ortalama 983 bin kilovatt saat (kWh) elektrik üretimi yapacak güneş enerji sistemi kuracaklarını anlatan Alemdar, projeyle yıllık 4 milyon 500 bin lira tasarruf sağlanacağını aktardı.

Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 net sıfır emisyon vizyonu doğrultusunda temiz enerji adımlarını kararlılıkla attıklarını belirterek, "Güneş enerjisi, geleceğin enerjisidir. Yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlar hem şehrimizin hem de ülkemizin geleceği için atılan kritik hamlelerdir. Bu proje ile sadece enerji tasarrufu sağlamakla kalmayıp, karbon emisyonlarımızı da önemli ölçüde azaltacak, çevremizi koruma altına alacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Yusuf Alemdar sakarya Güncel Enerji Çevre Güneş

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