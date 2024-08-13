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Sakarya Şehir Hastanesi İnşaatında Göçük: 13 İşçi Yaralandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında meydana gelen göçükte 13 işçi yaralandı. Olay sonrasında sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında, işçilerin kaldığı prefabriğin tavanında meydana gelen göçükte 13 işçi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında yapımı devam eden Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında, işçilerin kaldığı prefabrikte meydana geldi. 300 dönümlük alanda yapımı devam eden 1000 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi inşaat alanında işçilerin kaldığı 3 katlı prefabrik yapının tavanında göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan 13 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Olay sonrasında AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şehir Hastanesi Adapazarı İtfaiye Sakarya AFAD Sağlık Güncel Haberler

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