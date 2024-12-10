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Sakarya Samsunlular Derneği'nden Vezirköprü'ye Eğitim Desteği

Sakarya Samsunlular Derneği'nden Vezirköprü'ye Eğitim Desteği
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Sakarya Samsunlular Eğitim, Kültür, Yardım ve Dayanışma Derneği yönetimi, Vezirköprü Kaymakamı ve Belediye Başkanı'nı ziyaret ederek 'Gurbetten Sılaya Çocuklar Üşümesin' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımında bulunacaklarını açıkladı.

Sakarya Samsunlular Derneği yönetimi, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya'yı, Belediye Başkanı Murat Gül'ü makamında ziyaret etti.

Sakarya ilinde faaliyet gösteren Samsunlular Eğitim, Kültür, Yardım ve Dayanışma Derneği'nin başkanı Adnan Pala ve Yönetim Kurulu üyeleri Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül'ü makamlarında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verip, derneğin faaliyetlerini anlattı.

Pala, derneğin "Gurbetten Sılaya Çocuklar Üşümesin" Projesi kapsamında Vezirköprü'de Milli Eğitim Müdürlüğünün tespit ettiği kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencilere giyim yardımında bulunmak üzere ilçeye geldiklerini belirterek, "Derneğimizin faaliyetlerinde eğitime katkı önceliklerimiz arasında. Bu nedenle Vezirköprü'de kırsal mahallelerde eğitim ve öğretim gören ihtiyaç sahibi 155 öğrencimizi tam teşekküllü giydireceğiz. Derneğimizin faaliyetleri içinde ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak projeler gerçekleştirmek, kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal projeler yapmak da bulunuyor. Bundan dolayı da Vezirköprü'deyiz." dedi.

Vezirköprü Kaymakamı Kaya da Sakarya Samsunular Eğitim, Kültür, Yardım ve Dayanışma Derneği Başkanı Adnan Pala ve yönetimine eğitim alanında yapmış oldukları projenin çok kıymetli olduğunu belirterek teşekkür edip, başarılar diledi.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül de dernek üyelerinin kendisini ziyaretinde "Kilometrelerce yol kat ederek, Vezirköprü'de eğitim gören çocuklarımıza kucak açmanız, onlara dokunmanız ve eğitime katkı sağlamanız takdire şayan bir davranış. Dernek Başkanı nezdinde, Yönetim Kurulunu ve dernek üyelerini kutlarım." diye konuştu.

Pala da Vezirköprü Dernekler Federasyonu (VEZDEF) Başkanı Yahya Öztürk'ün kendilerine aracı olduğunu aktararak Kaymakam Kaya'ya, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül'e ve Öztürk'e teşekkür ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
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