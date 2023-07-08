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Sakarya sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

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Sakarya'da 3 ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle bugün plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sakarya'da 3 ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle bugün plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel

Sakarya Güncel Haberler

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