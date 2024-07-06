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Sakarya Sahillerinde Denize Giriş Yasaklandı

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Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. Yoğun dalga ve rip akıntısı sebebiyle kaymakamlıklarca denize girişlere müsaade edilmiyor. Cankurtaran ekipleri vatandaşları uyarıyor.

Sakarya sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişlere müsaade edilmiyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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