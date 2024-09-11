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Sakarya Sahillerinde Cankurtaranlar 3 Ayda 456 Kişiye Yardım Etti

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Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son 3 ayda boğulma tehlikesi geçiren 456 kişinin yardımına koştu. Cankurtaran ekipleri, 45 kuledeki jet ski, ATV, arazi araçları ve 72 personelle müdahalelerde bulundu. Sezon boyunca hiç kayıp verilmedi.

Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son 3 ayda boğulma tehlikesi geçiren 456 kişinin yardımına koştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekipleri, 7 Haziran'da başlayan sezon boyunca boğulma vakalarına müdahale etti.

Kuzey bölgesinde Karasu, Kocaali ve Kaynarca'yı kapsayan 57 kilometrelik sahil şeridinde "hayat nöbeti" tutan Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, 3 aylık süreçte, 45 kuledeki jet ski, ATV, arazi araçları ve 72 personelle 456 kişinin yardımına koştu.

En olumsuz hava şartlarında mesai harcayan ekipler, bu tarihe kadar hiç kayıp vermedi. Vakaların arasından 16 kişi ilk müdahalesi sonrası 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hava koşullarının olumsuz olması nedeniyle denize girişlerin yasaklandığı 24 günde dahi tam kadro, hizmetine ara vermeden devam etti.

Özellikle yasağın ilan edildiği günlerde rip akıntısına ve insan boyunu aşan dalgalara rağmen denize giren tatilciler, cankurtaranlar tarafından yapılan müdahaleler sayesinde hayata tutundu.

Ekipler, sezonun sona ereceği 30 Eylül'e kadar sahillerde görev yapacak.

Kaynak: AA / Güncel

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