Sakarya Sağlık Müdürlüğü'nde görev değişikliği

Sakarya Sağlık Müdürlüğü görevinden ayrılan Prof. Dr. Aziz Öğütlü'nün yerine getirilen Doç. Dr. Kayhan Özdemir, göreve başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlükte devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Çiçek takdiminin ardından Öğütlü, Özdemir'e "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Özdemir de bugüne kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı Öğütlü'ye teşekkür ederek, devraldıkları hizmet bayrağını en üst seviyeye taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.