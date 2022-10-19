Sakarya Pamukova'da Flamingo Park açıldı

Sakarya Pamukova'da 20.000 m² alan üzerinde kurulan tesis Sakarya'nın en büyük hayvanat bahçesi olarak öne çıkıyor. Flamingo Park'ı Soner Keskinkaya anlattı.

Flamingo Park'ı kurarken neyi hayal ettiniz?

Flamingo Park'ı kurarken ailelerin birçok şeyi bir arada bulabileceği bir yaşam alanı hayal ettim. Kapıdan girdikleri anda 20.000 m² alan üzerinde harika anılar biriktirebilecekleri ve çok eğlenecekleri bir dünyaya girmelerini istedik. Şehir hayatı insanları daha hızlı ve stresli yaşamaya mecbur bırakıyor. Biz de bu keşmekeşten, gürültüden uzak, çocukları ile birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri, deşarj olabilecekleri bir mekanı sunmak istedik. Ve Flamingo Park'ı hayata geçirdik.

Flamingo Park'ta bizi neler bekliyor ?

Hayata geçirdiğimiz hayvanat bahçemiz, nefis lezzetlerle dolu restaurantımız, bungalow, halı saha, basketbol sahası, tenis kortu gibi spor alanlarımız, çocuk oyun alanları, süs havuzu, yöresel lezzetler marketimiz var. Yine çok önemsediğimiz ata tohumlarından üretilmiş, organik sebze meyve seralarımız bulunuyor. Ziyaretçilerimiz gelip bizzat elleriyle toplayarak ürünleri alabiliyorlar. Bungalow evlerimizde kalarak Flamingo Park'ın tadını doya doya çıkarabiliyorlar. Önümüzdeki dönemde aquapark ve ATV parkuru da eklemeyi planlıyoruz. Tüm bunlar konforlu ve eğlenceli bir doğa alanı oluşturmak için özenle planlandı. Ve her süreci ince ince düzenlendi. Flamingo Park'tan ayrıldığında insanların kendini daha mutlu ve iyi hissetmeleri en büyük arzumuz.

Hayvanat Bahçesi bölümünde kaç çeşit hayvan görebiliyoruz?

Flamingo Park'a Sakarya'nın en büyük, tek hayvanat bahçesini kurduk. Hayvanlarımız için gerekli bakımı ve sağlık şartlarını sağlayacak tüm donanımları hazırladık. 150 farklı cins hayvanımız bulunuyor. Flamingolarımız var tabi. İsmimizle müsemma onlara en güzel koşulları sunmak için sürekli çalışıyoruz. Ördek, sülün, kaz, papağan, tavuskuşu, devekuşu gibi bir çok kanatlı çeşidimiz var. Atlarımız da bulunuyor ayrıca binicilik hizmeti de veriyoruz. Midilli ve shetland atlarımız da var. Eşek, koyun, sanem keçisi, köpek, kurt, sincap, kaplumbağa ve balıklarımız mevcut. Gezerken birçok hayvan ile özellikle tavşanlarımız ile karşılaşabilirsiniz. Ayrıca 3 ırk maymunlarımız da oldukça sevimliler. Hayvanlarımız bizim için en kıymetli varlıklar onlara çok değer veriyoruz. Flamingo Park'ın bizim için en önemli alanı hayvanat bahçesi diyebiliriz.

Spor alanlarınız da mevcut bu alanların faaliyetlerini anlatabilir misiniz?

Doğada temiz havada spor yapmanın çok önemli olduğunu düşünerek spor alanlarını da Flamingo Park içinde bulundurmak istedik. Tenis kortlarımız, çim sahamız ve basketbol alanımız spor yapmak isteyen tüm misafirlerimiz için açıktır. Burada çok güzel karşılaşmalar yapılıyor. Şirketler turnuva düzenleyebiliyor.

At biniciliği için ders alma imkanı var mı?

Evet at biniciliği derslerimiz ve günlük at binme hizmetimiz bulunuyor. Geniş bir biniş alanımız mevcut. Profesyonel bakıcılarımız tüm süreçte misafirlerimizle ilgileniyorlar.

Restaurant bölümünde ne tür çeşitleriniz var?

Restaurant bölümümüzde ürün yelpazemizi oldukça geniş tuttuk. Gelen herkesin damak zevkine hitap etmek istiyoruz. Fast Food ürünlerinden kebap-ızgara çeşitlerine kadar her türlü yemeği bulmanız mümkün. Ustalarımızı da işinin ehli ve harika lezzetleri çıkarabilen kişilerden seçtik. Yani Flamingo Park'ı tercih ederken restaurantta misafirlerimiz için önemli bir etken olacak. Ayrıca kahvaltılarımızda da iddalıyız. Harika bir manzara karşısında keyifli bir kahvaltı yapmak mutlulukla ilgilidir biliyorsunuz. Bu nedenle kahvaltı menümüze de çok çeşitli ve lezzetli ürünler tercih ediyoruz.

Bungalow evlerinizde kaldığımızda bizi neler bekliyor? Kaç kişi kalınabilir?

Bungalow evlerimizde 4 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Ücretlendirme kişi başı değildir. Günlük kiralama usulü olarak evlerimizi sunuyoruz. Evlerimizde her türlü konforu sunduk ve misafirlerimiz doğanın tadını çıkarması için uygun şekilde dizayn ettik. Bahçelerde masa sandalye ile hoş sohbetler için ortamları hazırladık. Yine bungalow evlerimizde kaldıklarında kahvaltı dahil birçok etkinlikte de ücretsiz yararlanmaları sağlıyoruz. Haftasonu kaçamakları için ailece gelebilecekleri güzel bir alternatif sunmuş olduk.

Flamingo Park tam olarak nerede?

Flamingo Park Sakarya Pamukova'da bulunuyor. Ahiler Mah. Ahiler Sk. No: 14, 54900 olarak geçiyor detaylı adresimiz. Bilecik-Eskişehir yolu üzerinde, Sakarya-Pamukova tarafına gelindiğinde yön tabelalarını da göreceklerdir.

Peki sayın Soner Keskinkaya Flamingo Park için ileriye dönük planlarınız nedir?

Flamingo Park için en büyük hedefimiz ve arzumuz ailelerimiz için güzel hatıralara ev sahipliği yapmak. Kısa sürede bu geri dönüşleri almak bizleri de çok mutlu ediyor. Ekibimiz ile birlikte gerçekten çok çalışıyoruz ve memnuniyeti arttırmak için sürekli gelişmeye daha da fazlasını sunmayı amaçlıyoruz. Flamingo Park şehrin gürültüsünden stresinden uzak, sunduğu imkanlarla herkesin eğlenceli birşeyler bulacağı bir yaşam alanı olması amaçlanarak kuruldu. İleriye dönük bu yaşam alanında insanların istekleri ve beklentisi doğrultusunda her türlü gelişimi sağlamak en büyük heyecanımız olacaktır.