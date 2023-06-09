Sakarya Orman Bölge Müdürü Terzi: 352 bin hektar orman alanı bulunuyor

Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi, yaptığı açıklamada, Sakarya ve Kocaeli'de 352 bin hektar orman alanı bulunduğunu ve bölge müdürlüğü bünyesinde 1163 çalışanın olduğunu belirtti. Terzi, orman köylülerine destek verdiklerini ve orman sahalarını 7/24 izlediklerini de sözlerine ekledi.

Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Terzi, müdürlüğün Muhammed Fatih Safitürk Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, Sakarya ve Kocaeli'de 352 bin hektar orman alanı bulunduğunu söyledi.

Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan alanın yüzde 43'ünün orman olduğuna dikkati çeken Terzi, "540 memur, 623 işçi olmak üzere toplam 1163 çalışanımız mevcut." dedi.

Orman köylülerini birçok alanda desteklediklerini belirten Terzi, geçen yıl müdürlük sınırları içinde yaşayan orman köylülerine 354 bin ster yakacak odun verdiklerini, her yıl ORKÖY kredileri dağıtıldığını, bu yıl 292 aileye toplam 20 milyon tutarında kredi vermeyi planladıklarını anlattı.

Terzi, orman köylerine ek gelir amacıyla bal ormanları kurularak aynı zamanda arı popülasyonuna destek olunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar bölgemizdeki orman köylerine yangın söndürme amaçlı 97 adet 2,5 tonluk su tankeri dağıttık. Son 20 yılda Sakarya Orman Bölge Müdürlüğümüzde 20 bin hektar alan saha ağaçlandırıldı, 22 milyon fidan dikildi. Bölge Müdürlüğümüzde 230 orman parkı bulunmakta olup bunların 5'i şehir ormanı, biri millet ormanıdır. 25 bal ormanımız var ve bal ormanı kurmaya devam ediyoruz. Talep halinde 21 Mart Ormancılık Haftası ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında öğrencilere fidan dikmeyi öğretiyor ve fidan diktiriyoruz. Amacımız çocuklarımıza orman ve ağaç sevgisi kazandırmak."

"Orman sahalarını 7/24 izliyoruz"

Terzi, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü alanında kayın ve köknar ağacı basta olmak üzere çam türleri, defne, dişbudak, gürgen, meşe ağaçları yetiştiği bilgisini verdi.

Bölge Müdürlüğü olarak 1163 personeli, 20 iş makinesi, 19 arazöz, 63 ilk müdahale aracı, orman köylerinde bulunan 97 su tankeri ve 3 bin 251 kişiden oluşan orman yangın gönüllüleriyle orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini aktaran Terzi, "Sürdürülebilirliği sağlamak için ormanların belli sürelerde doğal olarak yenilenmeleri sağlanmaktadır. Kesilen ağaçlar orman köylülerimize yakacak odunu olarak verilmektedir. Kalanları ise ülkemiz endüstrisinde kullanılmak üzere ağaç işleyen firmalara satılmaktadır. Orman sahalarını 24 saat görüntüleri kayıt altına alan 128 fotokapan ve 14 gözetleme tesisiyle izliyoruz. Ayrıca işletme müdürlükleri teknik ekiplerimiz 7 gün 24 saat orman sahalarını gezerek, koruma görevi yapmaktadır." ifadelerini kullandı.