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Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

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Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor Gece saatlerinde başlayan kar yağışı Sakarya'nın Hendek ilçesinde yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

SAKARYA - Gece saatlerinde başlayan kar yağışı Sakarya'nın Hendek ilçesinde yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Meteorolojinin uyarısıyla birlikte gece saatlerinde Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bu çerçevede Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nin yüksek kesimleri ile bin 725 rakımlı yaylasında gece saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerine kadar devam eden yağış, bölgeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığı ise yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sakarya Güncel Haberler

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