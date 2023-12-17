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Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı Sakarya'nın Hendek ilçesinde yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarları sonrasında gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı Sakarya'nın Hendek ilçesinde yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Meteorolojinin uyarısıyla birlikte gece saatlerinde Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bu çerçevede Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nin yüksek kesimleri ile bin 725 rakımlı yaylasında gece saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde de devam eden yağış, bölgeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye kadar ulaştığını söyleyen İbrahim Ark, "Bugün 17 Aralık Dikmen Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başlamıştır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sakarya Haberler

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