Sakarya'nın Taraklı İlçesinde Yangın: İki Katlı Ahşap Ev ve Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iki katlı ahşap ev ve samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Albalar Mahallesi'nde İ.Ş'ye ait kullanılmayan iki katlı ev ve yanındaki samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.