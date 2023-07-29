Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Karadan ve havadan müdahale başladı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken karadan ve havadan müdahale başladı.
Yangın, Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel