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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri daha fazla büyümeden kontrol altına aldı.

Yangın, Geyve-Taraklı D150 karayolu Taraklı Yusufbey Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Yangını gören vatandaşlar, alevlere müdahale ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, vatandaşın da yardımıyla alevleri daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Taraklı Sakarya Geyve Güncel Haberler

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