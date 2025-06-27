Sakarya'nın Taraklı İlçesinde Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

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Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının çıktığı bölgede 20 ev tahliye edildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için helikopter ve uçak desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yangından etkilenen olmadığı belirtilerek, alevlere Sakarya, Bilecik ve Bolu Göynük'teki kurumlardan toplam 105 personel, 24 araç, 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağının müdahale ettiği bildirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun şekilde yangına müdahale etmeyi sürdürdüğü aktarılan açıklamada, Geyve ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaklaşık 80 kişinin bulunduğu 20 ev ile Çamlık Mahallesi'nde bölgeye yakın konumdaki yaklaşık 20 kişinin yaşadığı 5 evin tedbir amaçlı tahliye edildiği duyuruldu.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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