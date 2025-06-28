Sakarya'nın Taraklı İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Sakarya'nın Taraklı İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor
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Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki orman yangını için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın, rüzgar etkisiyle Bilecik'e sıçradı ve bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Hacıyakup Paşalar mevkisinde ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı'ndaki ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmalarda yaklaşık 24 saat geride kaldı.

Ekipler yangına gece boyunca aralıksız müdahale etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve birçok ilden gelen itfaiye ve orman ekipleri ile hava araçları, Sakarya-Bilecik sınır hattındaki ormanın iç kesiminde müdahalesini sürdürüyor.

Evler tedbir amaçlı tahliye edilmişti

Sakarya'nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 11.00 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye hava ve kara araçları sevk edilmişti.

Rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle, Geyve ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaklaşık 80 kişinin bulunduğu 20 ev ile Çamlık Mahallesi'nde bölgeye yakın konumdaki yaklaşık 20 kişinin yaşadığı 5 ev tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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