Sakarya'nın Taraklı İlçesinde Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi. Yangına toplam 105 personel ve birçok araçla müdahale ediliyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için helikopter ve uçak desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yangından etkilenen olmadığı belirtilerek, alevlere Sakarya, Bilecik ve Bolu Göynük'teki kurumlardan toplam 105 personel, 24 araç, 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağının müdahale ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu

Ünlü sanatçının oğlu parkta ölü bulundu
Yatırımcı şaşkın! Altında çok sert düşüş

Altında çok sert düşüş
Beckham yıllar önce yaşadığı sakatlık yüzünden ameliyat oldu

Beckham hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk fotoğraf geldi
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak

Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

Sedat Peker, doğum gününde ortaya çıktı! Çalan şarkıya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.