Sakarya'nın Taraklı İlçesinde Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için helikopter ve uçak desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yangından etkilenen olmadığı belirtilerek, alevlere Sakarya, Bilecik ve Bolu Göynük'teki kurumlardan toplam 105 personel, 24 araç, 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağının müdahale ettiği bildirildi.