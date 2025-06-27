Sakarya'nın Taraklı İlçesinde Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi. Yangına toplam 105 personel ve birçok araçla müdahale ediliyor.
Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için helikopter ve uçak desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yangından etkilenen olmadığı belirtilerek, alevlere Sakarya, Bilecik ve Bolu Göynük'teki kurumlardan toplam 105 personel, 24 araç, 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağının müdahale ettiği bildirildi.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel