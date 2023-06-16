Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından ödüllendirilen Taraklı ilçesi, çilek hasadına devam ediyor. İlçede 14 yıldır çilek üretimi yapan Engin Saim Çağlar, veriminin iyi olduğunu ve bu yıl 18-20 ton arasında rekolte beklediğini söyledi. Çileklerin kilogram fiyatı 35-40 lira arasında değişiyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünce (BMDTÖ) "Kırsal Turizm Alanı" ödülüne layık görülen Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çilek hasadı sürüyor.

İlçede 14 yıldır çilek üretimi yapan Engin Saim Çağlar, gazetecilere, 8 dönüm üzerinde çilek ekimi yaptığını ve veriminin iyi olduğunu söyledi.

Çağlar, İlçe Tarım Müdürlüğünün teşvikiyle üretime başladığını dile getirerek, "Hasada mayıs ayında başlıyoruz, ekim veya kasım ayına kadar çilek topluyorum. 3 günde bir çilek topluyoruz. Genelde pastanelere ve özel müşterilerim var onlara veriyorum. Bu yıl 18-20 ton arasında rekolte bekliyorum." diye konuştu.

Çilek üretiminin zor olduğunu belirten Çağlar, "İşçilik isteyen bir şey, 1-2 kişiyle yapılacak bir şey değil. Devamlı başında bulunmak zorundasın." dedi.

Çağlar, ilçede yetişen çileğin aroması dolayısıyla talep gördüğünü aktararak, "Müşterilerimiz çok güzel aroması olduğunu ve raf ömrünün uzun olduğunu söylüyorlar. Kilogramı 35 ile 40 lira arasında değişiyor. Kaliteli çilek yemek isteyenleri Taraklı'ya bekliyoruz." ifadesini kullandı.