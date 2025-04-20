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Sakarya'nın Karasu İlçesinde Toprak Kayması: Ev Yıkılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

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Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Resuller Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması, Ali Paşa Çakır'a ait evde yıkılma tehlikesi yaratırken, mahalle muhtarı böyle bir olayın ilk kez yaşandığını belirtti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşanan toprak kayması nedeniyle bir evde yıkılma tehlikesi oluştu.

Resuller Mahallesi'nde mahalle mezarlığı yanında Ali Paşa Çakır'a ait evin bahçesinde toprak kayması meydana geldi.

Çakır'a ait bir kulübe ile bahçede bulunan ağaçlar toprak kayması nedeniyle vadiye sürüklendi.

Çakır, gazetecilere, "Bir gürültü ile dışarı çıktık. Çıktığımızda, toprak kayması olduğunu gördük ve evin altını bu hale getirdi. Devlet büyüklerimizden, belediyemizden, valimizden yardım bekliyoruz. Gidecek başka yerimiz yok." ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarı Osman Nuri Keskin de böyle bir olayın mahallelerinde ilk defa yaşandığını belirtti.

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Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
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