Sakarya'nın Karasu ilçesinde ölü bulunan kişinin kesin ölüm sebebi otopsi sonrası belli olacak
Sakarya'nın Karasu ilçesinde ikamet eden Murat Yeşil'den haber alamayan yakınları, durumu bildirdi. Eve gelen ekipler, Yeşil'in öldüğünü belirledi. Ceset, savcılık incelemesi sonrası morga kaldırıldı. Ölüm sebebi otopsi sonrası belirlenecek.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
İncilli Mahallesi Hastane Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katında oturan Murat Yeşil'den (36) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, yerde hareketsiz halde buldukları Yeşil'in öldüğünü belirledi.
Ceset, savcılık incelemesi sonrası Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yeşil'in kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.