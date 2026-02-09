Karasu sahilinde erkek cesedi bulundu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde hareketsiz halde bulunan kimliği belirsiz bir erkek cesedi, polis ve sağlık ekiplerinin incelemeleriyle tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde, Yenimahalle mevkisindeki sahilde meydana geldi. Deniz kıyısında hareketsiz halde yatan kişiyi fark eden çevredekiler, ihbarda bulundu. Polis ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede kimliği belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
