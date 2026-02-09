Haberler

Karasu sahilinde erkek cesedi bulundu

Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde hareketsiz halde bulunan kimliği belirsiz bir erkek cesedi, polis ve sağlık ekiplerinin incelemeleriyle tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sahilde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Olay, öğle saatlerinde, Yenimahalle mevkisindeki sahilde meydana geldi. Deniz kıyısında hareketsiz halde yatan kişiyi fark eden çevredekiler, ihbarda bulundu. Polis ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede kimliği belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
